На Украине раскрыли мечту Зеленского «РБК-Украина»: Зеленский мечтал уйти из политики после военной победы

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

У президента Украины Владимира Зеленского была мечта уйти из политики после того, как он смог бы одержать «несомненную победу» в ходе конфликта с Россией, сообщило издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники в администрации украинского лидера. Однако сейчас это не представляется возможным, сказано в материале.

Как заявил собеседник издания, в нынешних условиях абсолютная победа Киева невозможна без появления какого-то «черного лебедя» глобального масштаба. А это «очень зыбкий фундамент для любых политических расчетов», отмечается в материале.

Ранее Зеленский заявил, что после очередных президентских выборов в США Украина рискует остаться совсем одна. В интервью агентству Bloomberg он отметил, что в текущих условиях Киеву очень важно знать, может ли он рассчитывать на поддержку Вашингтона.

В беседе с агентством украинский президент также высказал мнение, что лидерам мировых держав под силу заставить Россию завершить конфликт в 2024 году. Для этого, считает украинский лидер, США и Китаю необходимо отбросить разногласия.

Помимо этого, Владимир Зеленский признался, что отверг предложение о прекращении огня ради начала переговоров с Россией, которое озвучил посетивший Киев премьер Венгрии Виктор Орбан. Он объяснил это тем, что Москва может воспользоваться прекращением огня для накопления сил и возобновления боевых действий.