На Украине раскрыли требования России на переговорах Малюська: на переговорах РФ настаивала на отказе Киева от репараций

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Денис Малюська

Российская сторона в ходе переговоров с Украиной весной 2022 года настаивала, чтобы Киев отказался от требования репараций и компенсаций, заявил глава Минюста Украины Денис Малюська во время визита в США. По словам министра, Москва также призывала отозвать иски в международные трибуналы, передает РИА Новости.

Одно из главных и ключевых требований российской делегации состояло в том, чтобы мы подписали отказ от требования любых репараций и компенсаций и все наши иски в международный трибунал были бы отозваны, — сказал Малюська.

Глава ведомства, который на переговорах входил в украинскую делегацию, добавил: услышав требования российской стороны, он понял, что Москва не собирается обсуждать тему компенсации. По его словам, тогда РФ дала понять, что «никогда не согласится платить».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной должны стать серьезным разговором с гарантиями безопасности Москвы, а не паузой для перевооружения Киева. Он подчеркнул, что в Кремле готовы к серьезному разговору и разрешению конфликтов мирными средствами.

До этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался о заявлении папы римского Франциска об урегулировании конфликта на Украине. По его словам, в последнее время в Киеве встречают призывы к переговорам с жестким отрицанием.