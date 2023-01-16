На Украине раскрыли масштабное хищение продуктов для ВСУ ГБР Украине раскрыло схему масштабного хищения продуктов для армии

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило в своем Telegram-канале о раскрытии схемы масштабных хищений продуктов питания, предназначавшихся для ВСУ. В ходе обысков силовики изъяли порядка 30 тысяч банок тушенки, а также около 4 млн гривен в разной валюте.

В ведомстве пояснили, что хищениями занималась одна из частных фирм, поставлявшая продукты более чем в 45 воинских частей. В документах указывалось одно количество направляемых в подразделения ВСУ продуктов, а на деле они получали гораздо меньше объемы. Остаток продукции перепродавался через посредников.

В ГБР не указали, на какую именно сумму были похищены товары, но отметили, что за шесть месяцев прошлого года компания получила военных подрядов на общую сумму свыше 2 млрд гривен.