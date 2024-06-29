На Украине раскрыли, какой будет ситуация с электроснабжением зимой YASNO: зимой жителям Украинаы придется существовать по 12 часов без света

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Из-за дефицита в энергосистеме Украины в зимнее время света может не быть по 12 часов в сутки, рассказал директор энергокомпании YASNO (входит в холдинг ДТЭК) Сергей Коваленко в интервью изданию «Дело». Он уточнил, что это самый базовый прогноз. В процентном соотношении дефицит для потребителей составит порядка 50 пунктов.

Зимой потребление в стране самое большое. Мой базовый прогноз — в энергосистеме будет дефицит в районе 30-35%. Что это значит для потребителей? Если запитают критическую инфраструктуру и уже потом будут распределять остатки, то для потребителей дефицит составит 50%. То есть, базовый прогноз — 12 часов без света, — сообщил Коваленко.

При этом не исключено, что в целом ситуация может быть хуже. Глава компании уточнил, что прогнозы окажутся более негативными, если не удастся восстановить разрушенные мощности и договориться об импорте с союзниками.

Ранее директор энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил, что на Украине не хватает ракет ПВО для защиты объектов энергетики. По его словам, у страны также нет денег на восстановление поврежденных мощностей.