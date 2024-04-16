На Украине раскрыли характер взаимоотношений с Индией Депутат Рады Мережко: Украина не имеет коммуникации с Индией из-за ее позиции

Фото: rada.gov.ua

Александр Мережко

Украина не имеет коммуникации с Индией из-за ее пророссийской позиции, заявил глава комитета Верховной рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко в интервью агентству «Укринформ». По его словам, попытки руководства Киева встретиться с индийскими представителями оказывались тщетными.

Есть страны, с которыми у нас вообще, к сожалению, нет коммуникации. Я имею в виду Индию. Мы пытались встретиться с представителями этого государства, в том числе в рамках Межпарламентского союза, но тщетно. Почему-то они уклоняются и занимают довольно пророссийскую позицию, — сказал он.

Ранее газета The Indian Express сообщила, что Индия получила приглашение принять участие в конференции по украинской «формуле мира» в Швейцарии. По данным издания, президент Украины Владимир Зеленский поднял эту тему во время телефонного разговора с премьер-министром страны Нарендрой Моди. Отмечается, что вопрос также обсуждался во время визита украинского министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в Нью-Дели в конце марта.

Кулеба ранее заявил, что Украина готова сесть за стол переговоров с Россией в рамках «формулы мира», которую предложил президент Владимир Зеленский. По его словам, Киев готов запустить дипломатический процесс между саммитами, на которых будет обсуждаться мирный план Киева. Он отметил, что Индия может сыграть ключевую роль в решении этого вопроса.

Речь идет о мирном саммите, с просьбой о проведении которого президент Украины Владимир Зеленский обратился к швейцарской коллеге Виоле Амхерд. Политик ответила согласием на предложение украинского лидера, но сроки проведения саммита все еще не определены.

По мнению Кулебы, присутствие Индии на саммите будет иметь решающее значение. По его словам, Нью-Дели обладает важным глобальным голосом и может не только использовать его, чтобы повлиять на позицию Москвы, но и помочь другим странам присоединиться к мирной инициативе.