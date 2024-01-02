На Украине раскрыли, для чего нужны новые блокпосты под Киевом ТЦК: на новых блокпостах под Киевом отлавливают уклонистов

Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Территориального центра комплектования и социальной поддержки подтвердили украинскому изданию «Страна.ua», что на недавно возведенных блокпостах в Киевской области отлавливают уклонистов. По данным издания, комендатуре и полиции поставили задачи по поиску лиц, нарушающих закон о мобилизации.

Аналогичной информацией поделилось и издание «Украинская правда», которое получило соответствующий ответ от областного военкомата.

Внедрить дополнительные мероприятия на блокпостах, размещенных на международных автодорогах в пределах Киевской области, с целью выявления лиц, совершивших нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации или нарушивших правила воинского учета, — говорится в сообщении.

В течение 2023 года украинские власти внедрили и подготовили целый ряд новых методов мобилизации, в числе которых «смарт-мобилизация» через смартфоны, создание мобильных блокпостов, которые позволяют выдавать официальные повестки удаленно, а также постановка на учет и агитация женщин к мобилизации в ВСУ. В 2023 году военкомы провели многочисленные облавы в местах скопления мужчин, таких как спортзалы и производства.