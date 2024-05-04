На Украине раскрыли детали ночных взрывов в Днепропетровской области Минэнерго Украины: взрывы в Днепропетровской области обесточили подстанцию

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Объекты энергетической инфраструктуры получили повреждения в результате ночных взрывов в Днепропетровской области, сообщила пресс-служба Минэнерго Украины. По информации ведомства, была обесточена подстанция, две шахты и водоканал. Кроме этого, без электроснабжения остались некоторые промышленные объекты.

В результате обесточилась подстанция, а вместе с ней две шахты, водоканал, промышленные и бытовые потребители, — сказано в сообщении.

Информацию о взрывах подтвердил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. В своем Telegram-канале он написал, что получили повреждения объекты в Никопольском и Павлодарском районах.

Накануне глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким заявил о повреждении объекта промышленной инфраструктуры. По его словам, он расположен в Николаевском районе региона. Другие подробности инцидента глава ОВА не привел.

Ранее Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщила, что после взрывов в Одессе были повреждены складские помещения «Новой почты». На месте вспыхнул мощный пожар. По некоторым данным, Вооруженные силы Украины использовали склады для военной логистики, а также хранения боеприпасов и техники.