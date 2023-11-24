На Украине раскрыли число похищенного и утраченного оружия после начала СВО Более 178 тысяч единиц оружия похищено и утрачено на Украине после начала СВО

Фото: МО Украины

Порядка 178 тысяч единиц оружия было похищено или утрачено на Украине с начала боевых действий, следует из данных реестра, опубликованного на украинском портале открытых данных. Больше всего пропало ружей и автоматов, а чаще всего это происходит на Запорожье.

Так, число утраченного и похищенного оружия составляет 178 818 единиц — это 30% от общего количества оружия, зарегистрированного в реестре утраченного и похищенного оружия. При этом только за февраль 2022 года объем этих потерь превысил весь показатель за 2021 год: 24 677 единиц в месяц против 19 829 за весь предыдущий год. Тем временем с начала 2023 года на Украине пропало 65 371 единица оружия. На утрату приходится 80% случаев, а на кражу — лишь 20%.

Больше всего теряют и воруют охотничьи ружья — на них приходится 28,5% всех пропаж. Второе место занимают автоматы (25%), а третье карабины (12,9%). Также на Украине зарегистрированы случаи исчезновения таких видов оружия, как пистолеты (11,2%), пистолеты под резиновую пулю (6,7%), гранатометы (3,7%), пулеметы (3,7%), газовые пистолеты (2%) и штык-ножи (1%),

География распространения похищений и утрат оружия охватывает больше половины территории Украины, а также Запорожье и Донбасс. Так, на Запорожскую область приходится 29 053 случаев, на ДНР — 27 031 случаев, а на ЛНР — 21 524 случаев.

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания по Украине Совбеза всемирной организации 28 октября заявил, что на черный рынок уходит около 20% поставляемого Киеву западного оружия. Дипломат отмечал, что оружие вывозится с помощью посреднических структур, в том числе из Европы. Полянский подчеркнул, что свидетельства о продажах регулярно публикуют различные СМИ.