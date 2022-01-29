На Украине раскритиковали поручение Путина о выплатах гражданам ДНР и ЛНР

Предоставление гражданам Донецкой и Луганской народных республик соцвыплат через российский сайт госуслуг является нарушением суверенитета Украины, заявил МИД республики на своём сайте. В ведомстве отметили, что Кремль выбрал момент для этой акции именно во время эскалации ситуации на российско-украинской границе.

Примечательно, что Кремль улучил момент для этой акции именно во время эскалации ситуации безопасности вокруг границ Украины. В то время, когда наше государство и партнёры прилагают все усилия для деэскалации ситуации, новое решение российского руководства не способствует этим дипломатическим усилиям, — говорится в сообщении.

МИД Украины призвал российские власти отменить данное решение. В министерстве подчеркнули, что рассматривают его как очередное нарушение суверенитета Украины, направленное на продолжение принудительной интеграции населения ЛНР и ДНР в российское политическое, экономическое и гуманитарное пространство.

Ранее сообщалось, что граждане России, живущие в Донецкой и Луганской народных республиках, могут получить право обращаться со социальными выплатами через «Госуслуги» без указание прописки. Соответствующее поручение правительству дал президент РФ Владимир Путин.