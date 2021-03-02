На Украине раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных

https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

На Украине раскритиковали военнослужащую Вооружённых сил страны за то, что она опубликовала в соцсети видео в защиту русскоговорящих.

Девушка выложила в TikTok видео, где на фоне песни на русском языке наложены украинские субтитры, сообщающие о том, что «не каждый, кто говорит на русском, является врагом Украины, и не каждый, кто надевает вышиванку, является её патриотом».

На видео обратил внимание участник боевых действий на юго-востоке Украины Александр Гром. На своей странице в социальной сети Facebook он выразил возмущение поведением девушки, которая, по его данным, является офицером подразделения морально-психологического обеспечения.

В своей записи, сделанной на русском языке Гром отметил, что на военнослужащую наложили дисциплинарное взыскание, но предположил, что такими методами проблемы не решить и командирам необходимо вести с подчинёнными воспитательную работу.

В комментариях к записи ряд пользователей призвали уволить девушку из армии.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят в стране в апреле 2019 года. Он предусматривает создание «языковой комиссии» и введение должности уполномоченного по его защите. Чиновники по закону должны проходить экзамен на уровень знания украинского языка, за нарушение норм положен штраф.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель заведующего почтовым отделением «Укрпочты» в Кривом Роге лишилась работы за разговор с клиентом на русском языке и отказ соблюдать противоэпидемические меры.