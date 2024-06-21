На Украине заявили о коллапсе модели развития экономики страны Аналитик Кущ: модель развития экономики Украины находится в стадии коллапса

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Экономическая модель развития Украины, в основе которой заложен экспорт сельхозпродукции и трудовой миграции, переживает коллапс, подчеркнул украинский аналитик Алексей Кущ в своем Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, нынешний вариант истощает ресурсы страны.

Коллапс модели развития Украины «зерно и мозги», которую все эти годы «пушили» (продвигали — ред. NEWS.ru) на международных форумах <...>. О таком закономерном исходе я писал еще несколько лет назад. По сути, три кита, на которых базировалась сырьевая модель Украины, оказались бумажными, — обратил внимание экономист.

Украинский экспорт базировался на трех видах сырья, напомнил Кущ. Речь идет об аграрном, цифровом и трудовых ресурсах, добавил он. Однако такую модель аналитик назвал «убогой» и невыгодной для развития государства.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Украина испытывает острую нехватку людей, способных работать на предприятиях, что отражается на состоянии экономики страны. Как добавили журналисты, проблема будет только усугубляться, поскольку конфликт с Россией длится уже третий год, поэтому Киеву приходится заполнять брешь, оставленную миллионами человек.