На Украине публично признали гибель военнопленных на борту сбитого Ил-76 Замглавы МВД Украины Тимченко признал гибель пленных на сбитом Ил-76

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Крушение самолета Ил-76 в Белгородской области

На Украине признали гибель своих военнопленных на борту сбитого в 2024 году в Белгородской области самолета Ил-76. Об этом в открытую рассказал замглавы МВД республики Леонид Тимченко в беседе с украинским изданием «Цензор».

Объясню на примере: когда мы получаем пакет и видим, что там части тел, понимаем, что речь идет об останках не одного тела. Помните ситуацию со сбитым Ил-76, в котором находилось около 60 военнопленных? Останков из этого самолета вернули более 500, — сказал Тимченко.

Ранее сообщалось, что 24 января 2024 года российский военно-транспортный самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области. Борт перевозил украинских военнопленных для обмена, большую часть из них составляли военные ВСУ. Следственный комитет РФ установил, что самолет был обстрелян ракетами американского ЗРК Patriot, атака велась с территории Харьковской области.

Позднее сообщалось. что СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. В ведомстве рассказали, что 1 февраля были завершены процедуры идентификации погибших в крушении Ил-76. Был установлен тип ракеты, которой сбили борт, ей оказалась MIM-104A, которая используется Patriot для перехвата аэродинамических целей.