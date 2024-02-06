На Украине провели двухлетний аудит работы ВСУ Подоляк: на Украине провели аудит работы ВСУ для кадровых перестановок

Фото: МО Украины

В настоящий момент проводится аудит действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) за два года, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада». По его словам, по результатам проверки могут быть приняты кадровые решения.

Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит. Это же нормально, — сказал он.

Ранее президент страны Владимир Зеленский сообщил, что раздумывает о «замене ряда руководящих лиц государства, не только в военной сфере». По мнению политика, стране необходимы перемены, а добиться их можно путем всей управленческой группы, которая «ведет машину страны», в том числе и главкома ВСУ Валерия Залужного. При этом Зеленский указал на важность единства государства перед лицом трудностей.

До этого пленный украинский боец Федор Дыбиц сообщил, что его батальон всего за две недели потерял 70% бойцов. По его мнению, ответственность за произошедшее несет командир подразделения, который отправлял людей «на убой» с автоматами против гранатометов. Пленный добавил, что у его товарищей не было возможности укрыться от дронов-камикадзе ВС России, украинские бойцы часто отмораживали себе руки и ноги.