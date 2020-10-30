На Украине против главы Конституционного суда возбудили дело о госизмене

https://static.news.ru/photo/9a9b03be-1aba-11eb-8492-fa163e074e61_660.jpg Александр Тупицкий Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка/facebook.com

Государственное бюро расследований Украины возбудило против главы Конституционного суда страны Александра Тупицкого уголовные дела о госизмене и отчуждении земель в Крыму.

В июне 2018 года чиновник самовольно занял земельный участок и заключил сделку, которой признал полномочия российских должностных лиц. Они произвели отчуждение украинского земельного участка и отнесли его к категории участков, подпадающих под юрисдикцию России, заявили в ведомстве.

Тупицкому грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.

Ранее пресс-служба Госбюро Украины сообщила о том, что главу КС вызвали на допрос. Он состоится 2 ноября.

Председатель Конституционного суда Украины проверяется следственным путём на участие в преступной организации, совершённых в её составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений, — говорится в сообщении.

Как писал NEWS.ru, глава КС Украины заявил о намерении встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским, главами Верховной рады и правительства.

Ранее украинский президент предложил признать «ничтожным» решение Конституционного суда страны о декларировании, прекратить полномочия судей КС, а также отменить изменения в антикоррупционном законе.