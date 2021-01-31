На Украине прошли протесты против тарифов на ЖКУ

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В Черновицкой и Харьковской областях Украины прошли акции протеста против повышение тарифов на коммунальные услуги. В общей сложности в них участвовали более 70 человек.

Протесты проходили в трёх населённых пунктах — Высокий, Пересечное и Берегомет. Жители последнего перекрыли дорогу национального значения требуя снижения цен на услуги ЖКХ, сообщает издание «Суспільне».

С начала 2021 года на Украине подорожал газ для населения. Кроме того, власти отменили льготный тариф на первые 100 кВт электроэнергии. Это послужило поводом для протестов в разных регионах страны.

Кабмин Украины ввёл госрегулирование цен на газ до завершения карантина или до окончания отопительного сезона, установив стоимость кубометра на уровне 6,99 гривны. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что зафиксированная цена позволит снизить и стоимость коммунальных услуг и она будет составлять около 40% минимальной зарплаты.

Ранее NEWS.ru писал, что украинцев шокировало содержимое платёжек по жилищно-коммунальным услугам, которые они получили в 2021 году. По мнению некоторых из них, «потянуть» высокие платежи ещё смогут те, кто работает, а пенсионерам услуги ЖКХ уже могут оказаться не по карману.