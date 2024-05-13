На Украине произошел конфликт из-за успеха России под Харьковом «Страна.ua»: офицер ВСУ обвинил власти Харьковской области в успехе ВС России

Фото: МО РФ

В украинском сегменте соцсетей произошел конфликт между офицером ВСУ и представителем властей Харьковской области на фоне успешного и быстрого продвижения российской армии, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале. Военнослужащий заявил, что руководство региона виновато в отсутствии защитных укреплений, и назвал произошедшее саботажем, а в администрации посчитали его слова дезинформацией.

Издание обратило внимание на пост украинского офицера, написавшего, что в Харьковской области нет мирных заграждений на первой линии обороны, из-за чего ВС России свободно преодолели первые защитные рубежи. Заместитель главы военной администрации области Роман Семенуха в свою очередь обвинил военнослужащего в работе на противника.

Источники, которые сознательно или несознательно распространяют дезинформацию, работают на противника. Когда читаешь подобное на третий год войны — это злодеяние, — заявил он.

Семенуха также назвал не соответствующими действительности сообщения о том, что глава администрации региона Олег Синегубов уехал из Харькова. По словам чиновника, все члены правительства области остаются в ее столице и продолжают работу, выполняя указания из Киева.

Ранее Генштаб Вооруженных сил Украины заявил о сложной обстановке в Харьковской области и признал, что российская армия имеет тактический успех в регионе. Также в ведомстве подтвердили факт ведения боев за город Волчанск.