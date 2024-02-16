На Украине прогремели новые взрывы «Общественное»: взрыв произошел в Миргородском районе Полтавской области Украины

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Взрыв произошел в Миргородском районе Полтавской области Украины, сообщает издание «Общественное». Подробности происшествия не приводятся. Местные власти ситуацию также не комментировали.

В свою очередь агентство УНИАН заявило о взрыве в Харьковской области. Подробности инцидента также не раскрываются.

Кроме того, согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в настоящее время воздушная тревога объявлена на территории Полтавской и Харьковской областей, а также еще в ряде регионов страны.

Днем ранее ряд украинских СМИ проинформировали о серии мощных взрывов в Киеве, Львове, Днепропетровске и Запорожье, а также в Хмельницкой области. По всей территории государства была объявлена воздушная тревога. При этом о взрывах и работе ПВО оповещали главы Львовской и Запорожской областных военных администраций Максим Козицкий и Иван Федоров.

Также стало известно о взрывах в Одессе. По информации в местных пабликах, в регионе сработала система ПВО. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в области действовало предупреждение об угрозе с воздуха.