На Украине продвинулся иск против Рады из-за выборов президента Верховный суд Украины открыл производство по иску против Рады

Верховный суд Украины открыл производство по иску жителя Чернигова против Верховной рады, пишет издание «Страна.ua». Оно касается решения не проводить выборы президента из-за действующего военного положения и всеобщей мобилизации.

Суд вынес решение открыть производство по иску. Для предоставления объяснений в рамках производства Верховной раде дано 15 дней, после чего у истца будет еще три дня на отклик по этому пояснению, — сказано в сообщении.

Выборы президента Украины должны были пройти 31 марта текущего года. Житель Чернигова подал иск, расценив решение Рады как бездействие и нарушение «права значительного круга лиц участвовать в избирательном процессе». В своем обращении он призвал обязать парламент назначить голосование.

Ранее политолог Владимир Корнилов заявил, что влияние руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака растет, но говорить о его претензиях на пост главы государства пока рано. По мнению эксперта, Ермак и сейчас имеет огромное влияние на государственную политику.

Тем временем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что нынешний президент страны Владимир Зеленский обеспечил себе эвакуацию за рубеж. Он утверждает, что на протяжении нескольких лет глава государства выводил заработанные коррупционным путем деньги за границу.