На Украине продлили всеобщую мобилизацию и военное положение Депутат Гончаренко: Рада продлила мобилизацию и военное положение на 90 дней

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Верховная рада Украины продлила сроки мобилизации и военного положения на 90 дней, сообщил в Telegram-канале депутат Алексей Гончаренко. По его словам, за продление военного положения высказались 339 парламентариев.

Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию на 90 дней. За продление военного положения — 339 [депутата]. За продолжение мобилизации — 336, — написал Гончаренко.

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин ранее заявил, что украинские чиновники лишатся брони от мобилизации в ряды ВСУ. Он подчеркнул, что речь идет о государственных служащих категории «Б» и «В». По его словам, на службу в украинскую армию могут призвать глав определенных департаментов или подразделений, а также исполнителей. Лазуткин пояснил, что отсрочку получат представители нацполиции, национальной гвардии, судьи и те, кто занимаются киберзащитой.

Ранее замминистра образования Украины Михаил Винницкий сообщил, что в высших учебных заведениях страны введут дополнительный экзамен, чтобы найти добросовестных студентов, которые уклоняются от мобилизации. По его словам, нововведение вступит в силу в ближайшее время. Минобразования планирует узаконить проведение единого государственного квалификационного экзамена для аспирантов, магистров и бакалавров после выполнения ими половины объема образовательной программы.