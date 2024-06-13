На Украине проблему с дефицитом строителей решили с помощью мигрантов Forbes: украинские застройщики привлекают мигрантов из-за дефицита кадров

Фото: Dmytro Smolyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дефицит кадров в строительной отрасли Украины достигает 40%, сообщила украинская версия журнала Forbes со ссылкой на исследование рынка труда, проведенного Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕВА). По данным издания, местные компании из-за этого вынуждены прибегать к услугам мигрантов из Азии и Африки.

По данным Forbes, число официально зарегистрированных работников в отрасли за два года уменьшилось на 25,4%. Эксперты утверждают, что в некоторых сферах на одну открытую вакансию приходится в среднем меньше одного резюме.

В стране отмечается спрос на такие профессии, как каменщики, помощники каменщиков, бетонщики и помощники бетонщиков. Их привлекают из Пакистана, Непала, Индии, Бангладеш, стран Африки, с Филиппин.

В настоящее время 74% компаний в Украине испытывают дефицит кадров. Этот показатель значительно повысился по сравнению с предварительной оценкой, в том числе 55% — осенью 2023 года, — говорится в исследовании ЕВА.

Украинские компании связывают проблему дефицита кадров в том числе с мобилизацией — ее признал и Нацбанк Украины. При этом Киев ужесточил правила мобилизации, чтобы пополнить ряды ВСУ из-за тяжелой ситуации на фронте и нехватки личного состава.

Украинский политолог Константин Бондаренко ранее предположил, что граждане Украины, насильственно мобилизованные в ряды ВСУ, будут «внутренне мстить» властямa. По его словам, политика призыва Киева не дает серьезных результатов.