На Украине призвали Запад отдать оружие Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву все вооружение и технику

Фото: МО Украины

Западные страны должны передать Киеву абсолютно все вооружение и технику, заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, в следующих конфликтах «они им уже не понадобятся», поскольку морально и физически устарели, а в ВСУ понимают, как можно использовать «эти вещи», передает РИА Новости.

У нас есть огромный опыт, и мы понимаем, что те пушки, танки, боевые машины пехоты и многое другое для следующей войны Европе уже будут не нужны. И им нужно сейчас срочно все передавать нам, как это сделала Дания... Это будет металлолом, который вам будет абсолютно не нужен, потому что будет совсем другая война, — заявил он.

Ранее сообщалось, что Евросоюз пообещал передать Украине один миллион снарядов к весне текущего года. Еврокомиссар Тьерри Бретон выразил уверенность, что после этого в Европе будет произведено дополнительно еще до полутора миллионов снарядов.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал новые поставки вооружений Украине и сообщил о намерении согласовать их в ходе своего визита в Киев в феврале. Он уточнил, что Париж намерен отправить 40 ракет SCALP и «сотни бомб». Также, рассказал Макрон, Франция и Украина намерены подписать соглашение о гарантиях безопасности в соответствии с обязательствами, данными после саммита НАТО в Вильнюсе. По его словам, работа над документом будет завершена в ближайшие недели.