Зеленского призвали ввести санкции против телеканала «НАШ»

Президента Украины Владимира Зеленского призвали ввести санкции в отношении местного телеканала «НАШ» с последующим прекращением его вещания. Соответствующая петиция, в которой канал обвиняется в трансляции антигосударственных высказываний, появилась на официальном сайте главы государства. Её автором является националист Сергей Стерненко, ранее возглавлявший одну из ячеек организации «Правый сектор» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

На указанном телеканале <...> регулярно транслируются антигосударственные высказывания и пропаганда в интересах государства-агрессора, — написал Стерненко в обосновании своей инициативы.

В качестве примера он отметил, что реальный владелец телеканала Сергей Муравев неоднократно в эфире, вопреки позиции властей, отрицал российскую агрессию в отношении Украины. Кроме того, по словам Стерненко, ведущие и гости канала регулярно разжигают вражду по национальному признаку против украинцев, религиозную и расовую нетерпимость, за что «НАШ» неоднократно подвергался штрафам.

Автор петиции призвал Зеленского «безотлагательно» инициировать на заседании СНБО вопрос о введении санкций в отношении телеканала с последующим прекращением его вещания.

Петиция появилась на сайте президента Украины 6 января и к настоящему моменту набрала свыше 5,2 тысячи подписей.

Ранее сообщалось, что Мураев в эфире канала «НАШ» заявил, что политическая команда, которую привёл во власть Зеленский, вызывает «стыд за нацию» у украинцев, а также усталость у мирового сообщества. Он также добавил, что хотел бы видеть у руля государства действительно лучших представителей народа страны.