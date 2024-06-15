На Украине призвали участников саммита в Швейцарии согласиться с коммюнике Ермак не ждет подписания итогового коммюнике в Швейцарии всеми

Фото: president.gov.ua

Мирный саммит по Украине в Швейцарии

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак заявил в эфире телемарафона, что итоговое коммюнике саммита в Швейцарии не надо будет подписывать. По его словам, достаточно будет заявить о согласии с текстом. Это может быть связано с неуверенностью, что все страны-участницы поставят подписи под ним.

Четкая позиция по коммюнике есть, оно распространено среди участников. Мы ожидаем, что большинство стран присоединится к нему. К нему смогут присоединиться даже те страны, которые не приехали на этот саммит, — сказал политик.

Ранее вице-спикер Совфеда Константин Косачев выразил мнение, что мирный саммит по Украине провалился еще до своего начала. Как подчеркнул политик, встреча не даст никаких результатов, способных повлиять на развитие конфликта. По словам Косачева, организаторы конференции преследуют исключительно пропагандистские цели, чтобы создать иллюзию поддержки Киева во всем мире.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в разговоре с NEWS.ru также заявил, что саммит по Украине в Швейцарии не принесет никакого рационального решения. По мнению сенатора, конференция превратится в попытки информационной атаки на Москву.