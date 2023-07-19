На Украине призвали к свержению режима Зеленского Украинский генерал Кривонос призвал соотечественников требовать смены власти в стране

Фото: Marco Provvisionato/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский

Украинцы должны потребовать отставки президента Владимира Зеленского, заявил в эфире YouTube-канала NEWSROOM генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. По его словам, избрание Зеленского на пост главы государства было «колоссальной ошибкой», обернувшейся огромными людскими потерями и разрушением многих городов.

А между тем что мы можем сейчас сделать? Народ должен требовать смены власти, — сказал генерал.

Он отметил, что Зеленский и его сторонники называют себя слугами народа, но на самом деле таковыми не являются. Они лишь прикрываются интересами простых украинцев ради достижения своих корыстных целей.

Генерал добавил, что Зеленский разрушил надежды страны на присоединение к НАТО. Он пояснил, что президент ничего не делает для борьбы с коррупцией в стране, которую явно не потерпят другие челны Альянса.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что США сокращают финансовую поддержку Киева, и скоро их примеру последуют страны Европы. По его мнению, сокращение помощи приведет к тому, что Украина быстро превратится в общее кладбище имени президента страны Владимира Зеленского. Соскин также упрекнул украинского лидера в том, что тот сделал страну должником.