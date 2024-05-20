На Украине хотят сделать из монумента дружбы народов символ ЛГБТ «Страна. ua»: арку дружбы народов России и Украины могут покрасить в цвета ЛГБТ

Фото: Kiril Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Арка дружбы народов

Глава Украинского института нацпамяти Антон Дробович предложил сделать из монумента «Арка дружбы народов России и Украины», который сейчас переименовали в «Арку свободы украинского народа» символ ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) покрасив его в цвета радуги, передает «Страна». Дробович считает, что демонтажа монумента можно избежать только в случае полной замены ее прежнего значения.

Оставить арку и сделать, как в 2017 году, из нее радугу как символ ЛГБТ или просто символ радуги над водой, — сказал чиновник.

Ранее староста села Смыков во Львовской области Украины не позволил снести памятник советскому солдату, встав на его защиту. Советник главы Львовской областной военной администрации Олег Радик уточнил, что мужчина взобрался на монумент и плакал, и этот поступок заставил отступить полицию и местных чиновников. Памятник пока не снесли, однако намерения администрации остаются прежними, заключил Радик.

До этого жители сел Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области на западе Украины также выступили против демонтажа советских памятников. Об этом сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук, у которого, по его словам, от этих новостей произошел «разрыв шаблонов».