На Украине признались, что живут в условиях третьей мировой войны

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что украинцы живут в условиях третьей мировой войны. Винит она во всём Россию. Её слова приводит РИА Новости. Отношения двух стран испортились в 2014 году после того, как Крым вошёл в состав российской территории.

Мы сейчас находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей, — отметила политик на форуме YES Brainstorming.

По её словам, именно Россия виновата в случившемся. Она призвала западные страны дать отпор действиям Кремля.

С 2014 года весь цивилизованный мир был единогласным, осуждая эту войну, но затем Россия прибегла к отдельным шагам для того, чтобы разбить это единство, — подчеркнула Стефанишина.

Вице-премьер предложила сформировать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента. Она считает, что это будет единственный ответ «в борьбе за демократию».

Крым стал российским регионом в 2014 году. Тогда на полуострове прошёл референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в состав России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией».

Ранее стало известно, что вероятность полномасштабной войны с Россией существует. Об этом заявил Владимир Зеленский. По его словам, виной тому будут «агрессивные действия Кремля». Глава Украины отметил, что если произойдёт военное столкновение двух стран, это станет самой большой ошибкой России.