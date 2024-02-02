На Украине признались, что ни одно кадровое решение не обходится без США Азаров: США подчинили себе всю систему госуправления Украины

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После отстранения от власти президента Украины Виктора Януковича в 2014 году США почти полностью подчинили себе всю систему госуправления страны, написал украинский экс-премьер Николай Азаров в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, любое кадровое назначение решается по согласованию с американским посольством.

За эти 10 лет они просто подчинили себе всю систему государственного управления, начиная от правоохранительных органов. Ни один серьезный вопрос не решается без них, — написал Азаров.

Он добавил, что даже до событий на Майдане Вашингтон имел «серьезное влияние» на внутренние политические процессы в стране. Однако в настоящий момент, заверяет Азаров, даже назначение районного прокурора не проходит без участия американского посольства.

Политик занимал посты первого вице-премьера и министра финансов Украины. В 2021 году Киев заочно арестовал его за государственную измену.

1 февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила на брифинге в ходе посещения Киева, что американские высокоточные реактивные снаряды GLSDB уже в пути на Украину. Она отметила, что Вашингтон продолжает оказывать поддержку украинской стороне путем новых инвестиций и предоставления систем вооружения.

Обозреватель газеты The Washington Post Ишан Тарур считает, что властям Украины тяжело скрывать чувство отчаяния на фоне конфликта с Россией, а шанс на победу фактически упущен. По его мнению, США и их партнеры воздерживались от поставок западного вооружения в тот момент, когда они могли бы дать наибольший эффект.