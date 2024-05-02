На Украине признали военное превосходство России Кулеба: необходимо признать, что Россия более эффективна в военных усилиях

Фото: МО РФ

Россия более эффективна в военных усилиях, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Так он ответил на вопрос, меняет ли недавно одобренная США помощь военную стратегию Киева, передает Foreign Policy.

Когда я смотрю на то, чего достигла Россия в восстановлении производства <...> промышленной базы и чего на данный момент достиг весь Запад, мы должны посмотреть правде в глаза и признать, что Россия более эффективна в своих военных усилиях, — заявил Кулеба.

Он отметил, что перед Западом встает «более фундаментальный вопрос» о его боеспособности. Министр подчеркнул, что неспособность западных стран быть достаточно эффективными в конкретных военных усилиях ставит под вопрос успешность их действий в случае начала других войн и кризисов.

Кулеба добавил, что за два года конфликта Россия стала успешнее в производстве оружия, «чем весь западный альянс». По его словам, это «плохой знак». В частности, он заявил, что российские баллистические ракеты — «настоящий бич этой войны».

Кулеба также отмечал, что после конференции по Украине в Швейцарии возможны коммуникации с Россией. Он добавил, что разрешить конфликт без обеих сторон невозможно.