На Украине подтвердили скопление бойцов ВСУ на границе с Приднестровьем Силы обороны Украины «Юг» признали сосредоточение войск у границы с Приднестровьем

Фото: Министерство обороны Украины

Группировка ВСУ сосредоточилась на границе с Приднестровьем, заявила пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в эфире телеканала «Рада». Она отметила, что это сделано с целью дать адекватный ответ той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны России.

Наши силы сосредоточены вдоль всей границы Приднестровья, — сказала Гуменюк.

23 февраля Министерство обороны РФ заявило, что Киев готовится к вторжению в Приднестровье. Такой шаг Украины несет угрозу российским миротворцам, дислоцированным в республике, считают в ведомстве.

В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не планирует вторжение в Приднестровье. Власти страны не намерены вводить войска в соседний регион, отметил он. Украинский президент сказал, что его страна уважает территориальную целостность Молдавии и считает, что «территория Приднестровья является территорией независимой страны Молдавии».