На Украине признали потерю огромного объема генерирующих мощностей Минэнерго Украины: страна потеряла до семи гигаватт генерирующих мощностей

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Украина несет огромные потери генерирующих мощностей, заявил глава Минэнерго страны Герман Галущенко на полях неформальной встречи европейских министров в Брюсселе. По его словам, этот показатель доходит до семи гигаватт.

Мы подсчитали, что потеряли примерно до семи гигаватт в нашей системе. Это весьма огромный объем генерирующих мощностей, — обратил внимание политик в рамках беседы с журналистами.

Глава ведомства указал на уничтожение нескольких высоковольтных автотрансформаторов. В то же время местное энергопроизводство в Харькове было практически полностью уничтожено, констатировал Галущенко.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий указал, что Россия обладает достаточным количеством сил и средств, чтобы, при желании, полностью уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины. По его словам, ВС РФ «еще ничего не начинали».

До этого военный эксперт Дмитрий Раевский отметил, что российские военные при необходимости могут вывести из строя три «рабочих» украинских АЭС, не допустив при этом экологической катастрофы. Армия России уже применяет такой способ, как уничтожение подстанций и узлов управления потоками электричества, резюмировал он.