На Украине признали масштабное разрушение электростанций «Укрэнерго»: восстановить все электростанции к зиме невозможно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий в интервью «Украинской правде» признал, что компания не сможет восстановить к зиме все электростанции. Часть энергоблоков на них полностью или на долгий период утрачена, отметил он. Кудрицкий подчеркнул, что считает «стратегически важным» переход на децентрализованную систему генерации. По его мнению, по Украине следует построить сотни небольших электростанций.

Нужно также строить новую генерацию, которая будет маленькой по масштабу, но таких электростанций, распределенных по всей стране, должно быть сотни, — пояснил глава компании.

Кудрицкий подчеркнул, что проще скрыть от противника местоположение малых объектов, нежели крупных, построенных в советское время. Глава компании также признал необходимость привлекать средства западных партнеров для строительства новой энергосистемы Украины.

Руководитель «Укрэнерго» не исключил, что будущей зимой период отключения света может составить шесть-семь часов при чередовании с включением на два часа. Уже сейчас в некоторых регионах страны свет отключают на 20 часов в сутки, несмотря на летнее время, подчеркнул Кудрицкий.

По информации издания The Financial Times, на Украине после ударов российской армии не работает более половины электростанций. До начала конфликта внутреннее производство составляло примерно 55 ГВт, сейчас мощности упали ниже 20 ГВт, уточнила газета.