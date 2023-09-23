На Украине признали отключение системы Starlink над Крымом Глава ГУР Украины Буданов: Маск отключал Starlink над Крымом

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Американский бизнесмен Илон Маск отключал систему спутниковой сети Starlink над Крымом, заявил медиакомпании Drive глава украинской разведки Кирилл Буданов. По его словам, отключение произошло не в один конкретный момент, оно длилось месяц.

Что касается конкретного случая, о котором все говорят, было отключение сигнала (Starlink. — NEWS.ru) над Крымом, но не в тот конкретный момент. Это отключение длилось месяц, — подтвердил Буданов.

Ранее стало известно, что Маск отказался запускать сервис спутниковой связи Starlink на территории Крыма в 2022 году, помешав ВСУ организовать атаки на корабли Черноморского флота ВМФ России. Американские власти в связи с этим инициировали расследование и «выявили серьезные пробелы» в вопросах, касающихся национальной безопасности США.

Миллиардер обвинения опровергает. Он подтвердил, что в то время система не была активирована в той местности и ее действительно просили включить. Целью просьбы он назвал потопление большей части «российского флота на якоре». Однако он отказался это сделать, так как не захотел, чтобы компания SpaceX была вовлечена в конфликт на Украине. На этом фоне бизнесмен также напомнил, что Соединенные Штаты не объявляли войну России, а значит, нападки на него беспочвенны.