На Украине признали невозможность защитить все энергообъекты зимой

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Украинские энергообъекты в этом году более защищены по сравнению с 2022 годом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в эфире «Украинского радио». В то же время он отметил, что физическая защита всех объектов невозможна.

Вопрос защиты энергообъектов зимой находится на контроле. На ближайшем заседании ставки он будет рассматриваться. Мы защищены гораздо лучше, чем на февраль 2022 года. Наши энергетики имеют опыт, это непростая работа, большая территория. Мы не говорим, что мы сможем защитить все, защитить полностью физическими защитными сооружениями крайне сложно, но мы делаем все от нас зависящее, — заявил Данилов на «Украинском радио».

Ранее глава правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что Украину ждет непростая зима из-за масштабных повреждений энергетической инфраструктуры. Он пообещал преодолеть трудности, но отметил, что это потребует координации усилий не только со стороны работников отрасли, но и государственных органов и потребителей. По словам главы НЭК «Укрэнерго», планируется провести ряд мероприятий, для улучшения механизмов управления и координации действий в случае чрезвычайных ситуаций, чтобы быстро реагировать на любые вызовы и обеспечивать бесперебойное функционирование энергосистемы.