На Украине описали перспективы восстановления прежнего ядерного потенциала Секретарь СНБО Данилов: Украина не cможет восстановить прежний ядерный арсенал

Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Данилов

Секретарь нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов признал, что его стране не удастся восстановить свой ядерный потенциал, сообщает издание «Страна.ua». По его словам, это связано не только с политическими, но и с технологическими трудностями.

То, что касается того арсенала, который был у нас изъят, давайте будем реалистами, вряд ли это вообще возможно его восстановить. И не только по каким-то политическим вопросам, но и по технологическим, — сказал Данилов.

Он отметил, что есть страны, которые получают ядерное оружие от членов НАТО, однако он не уверен, будет ли так же в случае с Украиной.

Ранее экс-советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что Украина может создать ядерное оружие менее чем за год. По его словам, Киеву нужно решить, что важнее — оружие или «демонстрировать цивилизованное поведение» и «оставаться в рамках общечеловеческих и общеевропейских трендов».

30 марта на сайте Зеленского появилась петиция с просьбой разместить на Украине ядерное оружие США. Автор инициативы предложил главе государства рассмотреть вариант, при котором Украина станет государством с собственным ядерным вооружением.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев назвал петицию «свинобандеровским бредом», отметив, что Москва будет готова ответить на такие инициативы.