На Украине признали невозможность «победить Путина» Соскин: Украина беспомощна и не может победить Россию

Фото: МО Украины

Украина в нынешних условиях не может одержать верх в противостоянии с Россией, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала. По его словам, украинские власти беспомощны перед российским лидером Владимиром Путиным.

Вы же не можете выиграть войну, это видно каждый день. Нынешняя власть в нынешних условиях победить Путина не может, 2023 год это показал. И последние дни, декабрь 2023-го, и первые дни 2024 года показывают, что Украина беспомощна, — сказал Соскин.

Он также назвал «болванами и недоумками» руководство страны. По словам Соскина, украинцы гибнут из-за того, что такие люди закрепились у власти и не хотят ее отпускать.

В конце 2023 года Соскин призвал президента Украины Владимира Зеленского и министра обороны страны Рустама Умерова уйти в отставку. Он пояснил, что глава государства и руководитель Минобороны демонстрируют своими действиями полную беспомощность. Соскин добавил, что в сложившейся ситуации Киеву необходимо идти на переговоры с Москвой и при этом соглашаться на ее условия для прекращения огня.