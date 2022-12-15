На Украине признали невозможность обойтись без учебников на русском языке Советник офиса Зеленского Арестович признал, что Украина не может обойтись без русскоязычных учебников

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович раскритиковал в своем Telegram-канале принятый Верховной радой в первом чтении законопроект о запрете использовать в образовании и науке учебники на русском языке. Он заявил, что без них невозможно изучение естественных наук, а на украинском они появятся не скоро.

Перевод займет годы, запрет сделает невозможным изучение естественных наук, — написал Арестович.

Он также возмутился тем, что в своем стремлении «деколонизировать украинскую науку» авторы проекта решили запретить изданные еще в XIХ веке первое издание «Кобзаря» и дневник Тараса Шевченко. Арестович добавил, что выделить средства на госпрограмму перевода профессиональной литературы и развитие книгоиздательства украинским законодателям не хватает сил уже более 30 лет, а на запреты хватает.

Ранее сообщалось, что в Киеве исключили русский язык из учебных программ коммунальных учреждений дошкольного и общего среднего образования. В горсовете украинской столицы сочли, что в сложившихся условиях изучение данного предмета нецелесообразно.

Закон о языке был принят на Украине в 2019 году. В рамках этого закона единственным государственным языком считается украинский, он обязателен к использованию практически во всех сферах жизни.