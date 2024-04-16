На Украине признали неэффективность дронов против российских линий обороны Советник экс-главкома ВСУ Назаров рассказал о неэффективности украинских дронов

Фото: МО РФ

Беспилотники способны уничтожать российскую военную технику, но не могут заменить артиллерийские снаряды на фронте, сообщил The New York Times Виктор Назаров, советник бывшего главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он объяснил, что дроны не предназначены для уничтожения линий обороны ВС РФ.

Дроны могут эффективно уничтожать военную технику, танки, но вы не можете разрушить оборонительные линии с помощью дронов, — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее признал, что у Киева нет шансов на победу без военной помощи США. По его словам, соотношение объема украинских снарядов к российским составляет 1:10. Он отметил, что в такой ситуации Киев едва ли сможет выстоять.

При этом Зеленский отметил, что Украина не намерена вести переговоры с Россией, потому что ее руководство «не хочет мира». По его словам, Киев готов обсуждать разрешение украинского кризиса с лидерами других стран, но не с Москвой.

Ранее сообщалось, что США не обладают запасным планом военной поддержки Украины, кроме транша на $60 млрд, который до сих пор остается замороженным в конгрессе. Президентская администрация, как утверждается, все больше разочаровывается в республиканцах. На этом фоне растут опасения российских успехов в зоне СВО, которые в Вашингтоне ожидают в ближайшие недели.