На Украине признали колоссальный ущерб энергосистеме страны Галущенко: энергосистема Украины понесла сильнейший ущерб с начала конфликта

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Энергетическая система Украины понесла самый мощный ущерб за все время конфликта в 2024 году, заявил министр энергетики страны Герман Галущенко, чье выступление транслировал телеканал ARD в социальной сети Twitter (X). Глава ведомства подчеркнул, что энергосистеме был нанесен колоссальный урон.

Я могу сказать вам, что ущерб колоссальный. Даже по сравнению с 2022 и 2023 годами он намного больше, — заявил Галущенко.

Украинский министр добавил, что в результате последних атак в стране не осталось электростанций, генерирующих до восьми гигаватт энергии. Галущенко отметил, что это огромный показатель. Он объяснил, что в зимний период в среднем вырабатывается до 18 гигаватт энергии.

Ранее глава Агентства по международному развитию США Саманта Пауэр заявила, что Вашингтон передал Киеву семь автотрансформаторов для поддержания энергосистемы Украины. Это обеспечит подачу ресурса миллионам людей по всей стране.

До этого в пресс-службе администрации Киева сообщили, что власти украинской столицы решили сократить до минимума уличное освещение в целях экономии электроэнергии. При этом планируется лишь уменьшить яркость ламп. За счет этого в Киеве рассчитывают добиться экономии энергии в 20%.