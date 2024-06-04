На Украине признали исчезновение красных линий в конфликте Подоляк: вчерашние красные линии украинского конфликта были полностью стерты

Фото: МО Украины

Абсолютно все красные линии в украинском конфликте были стерты, заявил в своем Telegram-канале советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. По его словам, еще недавно подобное казалось немыслимым.

Все вчерашние красные линии исчезли. Все то, что вчера казалось немыслимым, уже реальность. Эскалация? Да, — отметил политик.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что ситуация на Украине становится неконтролируемой из-за нарушения красных линий западными странами. Разрешение применять оружие для ударов по территории России и отправка советников нарушили негласные правила поведения.

До этого замглавы МИД РФ Сергей Рябков пояснил, что Москва отложит «тему красных линий» и будет зеркально отвечать на ядерные угрозы Запада. Западные лидеры решили, что в отношении России нужно проявлять двусмысленность и стратегическую неопределенность, чтобы власти страны «не знали, как будет поступать НАТО в той или иной ситуации», резюмировал он.

Кроме того, военный корреспондент Александр Коц выразил мнение, что не стоит принимать на веру риторику Альянса о красных линиях. Запад не намерен «вписываться в заведомо проигрышное дело», предположил он.