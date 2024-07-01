На Украине признали, что ВСУ укрепляют границу с Белоруссией Спикер погранслужбы Украины Демченко: ВСУ укрепляют границу с Белоруссией

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина укрепляет границу с Белоруссией в инженерном отношении, об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, отвергнув при этом обвинения Минска в наращивании войск, передает «Страна.ua». По его словам, это направление является угрожающим, поэтому Киев вынужден держать там необходимое количество сил и средств.

Граница с Беларусью остается для нас угрожающим направлением и мы продолжаем ее укреплять как в инженерном отношении, так и держать там необходимое количество сил и средств, чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории Беларуси, — заявил Демченко.

Демченко, добавил, что Минск с 21 июня проводит проверку боеготовности своих военных подразделений. Таки образом, обвинения в адрес Киева могут быть нужны, чтобы перебросить ответственность на Украину, считает он.

Ранее заместитель командующего Силами специальных операций по идеологической работе Вооруженных сил Белоруссии полковник Вадим Лукашевич заявил, что на белорусско-украинской границе нарастает напряженность. По его данным, ВСУ стягивают к границе войска и военную технику.

Власти Белоруссии перебросили к границе с Украиной артиллерийский дивизион, на вооружении у которого стоят реактивные системы залпового огня «Полонез». Такое решение обусловлено сложившейся ситуацией вблизи белорусско-украинской границы.