На Украине признали, что страна фактически находится в состоянии дефолта Депутат Рады Южанина: Украина по факту находится в состоянии дефолта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украина фактически находится в состоянии дефолта, хотя де-юре это не оформлено, заявила член комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина в эфире YouTube-канала «Новости. Live». По ее словам, Киев продолжает переговоры по поводу реструктуризации внешнего долга.

Дефолт по сути у нас уже есть — он по факту есть, но де-юре его нет. У нас есть проблема как раз с коммерческим долгом, который составляет ни много ни мало $20 млрд, — отметила она.

Ранее издание The Economist писало, что Украину уже в августе этого года может ждать дефолт. Отмечается, что у властей страны есть только месяц, чтобы попытаться договориться с инвесторами о реструктуризации задолженности.

По данным авторов материала, украинская экономика испытывает «тяжелый урон» из-за боевых действий, ее ВВП сократился на четверть с начала 2022 года. По состоянию на июнь 2024-го долг страны достиг 94% ВВП, при этом ситуация в экономике становится лишь хуже из-за плачевного состояния инфраструктуры. Поддержка Запада не способствует улучшению положения, так как в основном она носит военный характер, тогда как Киеву остро необходима наличность, сказано в статье.