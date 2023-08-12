На Украине признали, что контрнаступление ВСУ идет по плану Подоляк: контрнаступление ВСУ идет по плану Генштаба

Фото: МО Украины

Наступление Вооруженных сил Украины идет в соответствии с планом Генштаба, заявил в эфире всеукраинского телемарафона советник главы офиса президента страны Михаил Подоляк. По его словам, украинские военнослужащие эффективно ведут наступательные действия.

Наступательные операции идут по плану Генштаба, и они эффективно ведут наступательные действия, — сказал он.

Подоляк также подверг критике всех, кто выражает недовольство медленным ходом наступления, обвинив их в инфантилизме. Он призвал меньше смотреть «Рэмбо», чтобы не ждать «голливудского развития событий».

До этого Подоляк сообщал, что в России действует сеть украинских спецслужб — Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины. По его словам, в происходящих на территории России атаках БПЛА участвуют некие «неустановленные беспилотники».

Ранее бывший агент ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ с самого начала не имели шансов на успех в рамках контрнаступления, однако американские политики убеждали президента Украины Владимира Зеленского в обратном. В результате украинская армия, которая не имела ресурсов для достижения поставленной цели, потеряла около 60 тысяч солдат, отметил он.