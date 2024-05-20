На Украине признали частичную потерю контроля над Волчанском Замначальника Харьковской ОВА Семенуха: ВСУ контролируют Волчанск лишь на 60%

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

ВСУ контролируют Волчанск в Харьковской области лишь на 60%, заявил замначальника Харьковской областной военной администрации Роман Семенуха. По его словам, которые приводит украинские издание «Страна.ua», штурмы ВС РФ в городе не прекращаются.

Город примерно на 60% контролируют ВСУ, то есть штурмы не прекращаются, — сказал он.

Telegram-канал «Военное дело» ранее сообщил, что российская армия форсировала реку Волчью и зашла в южную часть Волчанска. По данным канала, северная часть города уже находится под контролем подразделений ВС РФ, которые продолжают зачистки территорий. Авторы канала утверждают, что ВСУ могут отступить из города в ближайшие дни. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Главком ВСУ Александр Сырский тем временем пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому удерживать Волчанск до начала конференции в Швейцарии. Отмечается, что сейчас ВСУ перебрасывают в Харьков артиллерию и тяжелую технику из Киевской области.

Аналитик финской группы Black Bird Паси Паройнен заявил, что во время боевых действий Россия в 2024 году получила больше территорий, чем ВСУ смогли вернуть во время контрнаступления прошлым летом. Он добавил, что в ответ ВСУ атакуют объекты топливно-энергетического комплекса РФ.