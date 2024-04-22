На Украине признали бесполезность западного оружия против российской РЭБ Берлинская: западные системы плохо проявили себя против российской РЭБ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Комплекс радиоэлектронной борьбы РЭБ 1РЛ257 «Красуха-4»

Большинство переданных Киеву западных систем оказались неэффективны из-за российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявила руководитель украинского Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская. По ее словам, которые приводит издание «Страна», у России одна из лучших систем радиоэлектронной борьбы в мире.

Когда приехали сюда определенные системы, они просто падают от российских средств РЭБ. Снаряды определенные не долетают, ракеты с определенной навигацией. Подавление происходит российскими системами. Почему? Потому что у россиян объективно одна из лучших систем радиоэлектронной борьбы в мире, — заявила она.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что страну ожидает трудный период с середины мая. По его словам, сложности будут как в зоне спецоперации, так и во внутриполитической обстановке. ВСУ, отметил он, уже давно испытывают проблемы в зоне боевых действий. Сложности возникли «не сегодня и не месяц назад», это системная проблема, с которой столкнулся Киев.

20 апреля палата представителей Конгресса США одобрила законопроекты об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню. Также американские парламентарии проголосовали за документы о конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву и введении дополнительных санкций в отношении Китая.