На Украине признали удары по Энергодару Генштаб ВС Украины признал удары по Энергодару, где расположена Запорожская АЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские войска нанесли удары в районе Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, заявили в Генштабе украинских войск, опубликовав признание в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). В ВСУ отметили, что были уничтожены три артиллерийские системы.

Подтверждено, что в районах населенных пунктов Херсон и Энергодар точными ударами наших войск уничтожены три артиллерийские системы противника, — говорится в сообщении Генштаба.

Ранее глава городской администрации Александр Волга Энергодара заявил, что ВСУ нанесли три удара по Энергодару во время визита делегации Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

По его словам, снаряды угодили в детский парк, музыкальную школу и парковую зону в центре города. Он добавил, что у здания музыкальной школы в результате удара поврежден фасад, а также выбиты окна и дверь.

Он также рассказал, что заявление на получение российского паспорта подали 45 тысяч жителей региона, еще большее количество стоит в очередях в паспортные столы. По мнению Рогова, такая реакция жителей — ответ на действия ВСУ.