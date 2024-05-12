На Украине пришла повестка лишившемуся ног ветерану Потерявший обе ноги ветеран ВСУ Симороз получил повестку в военкомат

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Ветеран Вооруженных сил Украины Олег Симороз, потерявший обе ноги в боевых действиях, получил повестку в военкомат, об этом военнослужащий-инвалид рассказал в своем Telegram-канале. По его словам, повестку ему прислал Деснянский территориальный центр комплектования вместе с коммунальными квитанциями. По словам Симороза, у него в военном билете имеется штамп об исключении из военного учета.

И это несмотря на то, что я полгода ходил туда как на работу и есть штамп в моем военном билете об исключении из военного учета. Молодцы пиджачки, так еще больше людей захочет служить! — сыронизировал украинец.

Ранее депутат Верховной рады Андрей Осадчук допустил запуск процедуры блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество на Украине. Он не исключил, что в стране может возникнуть ситуация, при которой граждане начнут массово отказываться оплачивать штрафы за уклонение от мобилизации.

До этого депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил о принятии закона об увеличении штрафов и ужесточении наказания за уклонение от мобилизации на Украине. Проект также допускает блокировку банковских счетов. Согласно закону, за неявку в военкомат по повестке украинцам грозит штраф от 17 до 25,5 тысячи гривен.