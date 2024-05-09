На Украине приняли решение об отставке министра аграрной политики Сольского Депутат Железняк: Верховная рада проголосовала за отставку министра Сольского

Фото: Anastasia Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Николай Сольский

Верховная рада Украины отправила в отставку министра аграрной политики Николая Сольского, которого обвиняют в незаконном завладении государственной землей, сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале. Он также прикрепил к записи снимок табло с итогами голосования: 273 депутата выступили «за», 1 — «против», 11 — воздержались, 36 — не проголосовали.

Парламент уволил Николая Сольского с должности министра аграрной политики, — написал он.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) 23 апреля предъявило Сольскому обвинение в незаконном завладении государственной землей. На фоне сложившейся ситуации министр аграрной политики подал в Верховную раду заявление об отставке.

Ранее в Сети появились сообщения, что бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного задержали сотрудники украинских правоохранительных органов. Задержание произошло после отказа чиновника стать послом в Великобритании. По данным Telegram-канала «Резидент», это случилось месяц назад. Утверждается, что в настоящий момент СБУ держит экс-главкома под усиленной охраной. Официально данная информация не подтверждена.

Как считает военный политолог Александр Перенджиев, Залужный не сможет устроить военный переворот на Украине. Он объяснил, что экс-главком находится под полным контролем западных спецслужб круглые сутки. Перенджиев отметил, что новости о смене власти на Украине и возможном военном перевороте распространила западная пресса. Он призвал не вестись на фейковую информацию и сосредоточиться на том, что происходит на фронте.