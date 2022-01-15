На Украине придумали план возвращения Донбасса

Украина сможет вернуть Донбасс, если сделает акцент на выполнении Минских соглашений и временно откажется от своего вступления в НАТО, заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров в эфире YouTube-канала Politwera. По его словам, на время реинтеграции Донбасса можно было бы ввести мораторий на вступление страны в Альянс.

На экспертном уровне несколько раз это выскакивало и в прошлые годы, например, что мораторий на вступление Украины в НАТО на время реинтеграции Донбасса. Второй вариант — право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет, — подчеркнул эксперт.

Джангиров отметил, что такие полномочия Донбасс получил бы благодаря «особым условиям» реинтеграции и в итоге это сделало бы выполнение Минских соглашений «процессом с отягчающими». В то же время политолог считает, что пока подобное развитие событий маловероятно из-за внутриполитических причин.

Ранее бывший глава информационного департамента МИД Украины, депутат Верховной рады Олег Волошин рассказал, что Украина никогда не предоставляла собственного плана урегулирования конфликта в Донбассе. По его мнению, Украина «глубоко маргинализована» на международном уровне, власть не присутствует за столом переговоров и не принимает ключевых решений.