На Украине придумали комбинированный вариант возвращения Крыма Глава ГУР Буданов рассказал о плане Киева по возврату Крыма «силой и дипломатией»

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Севастополь, Крым

Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что в Киеве разработали комбинированный вариант возвращения Крыма, сообщает Telegram-канал Klymenko Time. По его словам, украинские власти решили скомбинировать дипломатию и силу для захвата полуострова.

Крым будет возвращен комбинированным путем: и силой, и дипломатией. Но без силы ничего не будет. Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках, — отметил Буданов.

Буданов подчеркнул, что Киев намерен вернуть все утраченные территории республики, восстановив те границы, которые были в 1991 году.

Военнослужащий также рассказал о проблемах с запасами артиллерийских боеприпасов у ВСУ, которые наблюдаются с начала осени.

Ранее в Financial Times вышла статья о том, что ВСУ несут большие потери. В издании также узнали, что украинские солдаты сильно измотаны. Неназванный спикер издания отметил недостаточную обученность военнослужащих армии Украины, а также нехватку оружия и боеприпасов.