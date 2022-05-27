На Украине прервали эфир с депутатом, объявившем о потерях ВСУ Телеканал «Украина 24» прервал эфир с депутатом Рады Рахманиным после слов о бедственном положении ВСУ

Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Ведущая украинского ТВ прервала эфир после заявления депутата Верховной рады, члена комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Рахманина о том, что Украина не успевает осваивать получаемые от Запада вооружения, сообщает РИА Новости. Он также указал, что поставки иностранного арсенала в Киев не компенсируют потери ВСУ в военной технике.

Даже те вооружения, которые сейчас к нам поступают, а это не весь спектр тех видов оружия, которые нам нужны, измеряются что-то единицами, что-то десятками, что-то в лучшем случае сотнями. А наши потери намного больше, — сказал Рахманин.

После телеведущая прервала его, сославшись на вышедшее эфирное время.

Рахманин успел сказать о том, что сейчас украинской армией выстреливаются в основном советские боекомплекты, число которых ограничено, а чтобы перейти на новые образцы вооружений, «требуются годы, а этих лет нет».

Накануне советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович признал превосходство российской армии и рассказал про потерю города Лимана. По его словам, уровень оперативного управления в армии РФ очень сильно возрос. Он при этом назвал российских командиров талантливыми, а ситуацию для украинской стороны «пессимистичной».

25 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ситуация в Донбассе для украинских войск является «чрезвычайно плохой». Он обратился к западным странам с просьбой предоставить стране реактивные системы залпового огня «как можно скорее». По словам Кулебы, без этого вооружения ситуация «станет еще хуже».